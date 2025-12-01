Les marchés s'embrasent : certains titres s'envolent après des coups de pouce spectaculaires des brokers et annonces stratégiques, tandis que d'autres plongent sous des dégradations cinglantes et des opérations jugées toxiques. Montées fulgurantes, chutes vertigineuses, deals abandonnés et objectifs de cours explosifs : la séance du jour a redistribué les cartes et pris les investisseurs de vitesse.

Actions en hausse :

Air France-KLM (+6%) s'envole après la double impulsion positive de JP Morgan, le broker ayant rehaussé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" et revu son objectif de cours de 8 EUR à 14 EUR, un signal fort de confiance qui déclenche la forte progression du titre en Bourse.

HICL (+4%) grimpe ce matin, le marché saluant l'annulation du projet de rapprochement avec TRIG. Le conseil d'administration de HICL a annoncé l'abandon de l'opération après des discussions avec ses actionnaires, estimant qu'il ne pouvait poursuivre sans le soutien d'une majorité substantielle de ses investisseurs, ce qui déclenche la progression du titre.

Corem Property Group (+4%) s'envole après avoir annoncé la prolongation de bail majeure avec le géant des télécoms Ericsson. L'accord étend la location des 39 000 mètres carrés de bureaux et laboratoires à Kista jusqu'au 30 septembre 2030. Ce renouvellement de long terme avec un locataire clé apporte une forte visibilité des revenus au groupe immobilier, ce qui déclenche la forte progression du titre.

OHB SE (+3%) progresse après avoir dévoilé des résultats records au troisième trimestre. Le groupe d'équipements spatiaux affiche un carnet de commandes historique de 3,1 MdsEUR et confirme ses objectifs de croissance forte pour l'exercice.

Volvo Cars (+3%) avance après la recommandation d'achat émise par le quotidien économique Di. Le titre est propulsé par l'anticipation d'une nette amélioration du flux de trésorerie et le potentiel de distribution de dividendes, suite à la fin d'une période d'investissements massifs.

TomTom (+2%) progresse après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 15 MEUR. Cette opération, qui vise à racheter environ 2,2% de son capital social d'ici mai 2026, est bien accueillie par le marché. L'opération soutient le titre en réduisant le flottant et en envoyant un signal de confiance de la direction.

ASML (+2%) avance après la confirmation de l'opinion positive de JP Morgan. Le broker maintient sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours, le faisant passer de 1000 EUR à 1100 EUR. Le marché salue cet ajustement haussier des perspectives de valorisation du fabricant d'équipements pour semi-conducteurs, ce qui déclenche la hausse du titre.

Actions en baisse :

AMS-OSRAM (-13%) chute lourdement, déclenchant un mouvement de vente sur le titre après que JP Morgan ait dégradé sa recommandation de "neutre" à "vendre". Le broker a simultanément abaissé de manière significative son objectif de cours, le réduisant de 8,90 CHF à seulement 5,35 CHF.

Ubisoft (-5%) chute après l'annonce d'une cession d'actions hors marché par Barclays. La banque a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse le seuil de 5% du capital de l'éditeur de jeux vidéo, détenant désormais indirectement 4,88% du capital. Cette cession d'actions déclenche le repli du titre.

Theon International (-4%) chute lourdement ce matin après l'annonce d'une augmentation de capital de 150 MEUR. Cette opération, qui correspond à l'émission de 8,6 millions de nouvelles actions, déclenche un mouvement de vente sur le titre en raison de la dilution des actionnaires existants, d'autant que le prix de souscription est fixé à 17,40 EUR par titre.

TRIG (-4%) chute de son côté, sanctionné par l'échec de la fusion avec HICL. Le titre recule, perdant ainsi le potentiel de valorisation et les synergies attendues de ce rapprochement que les deux conseils d'administration jugeaient pourtant stratégiquement pertinent.

Nordic Semiconductor (-3%) recule après l'abaissement de l'objectif de cours par JP Morgan. Le broker a réduit sa cible de 170 couronnes norvégiennes à 155 couronnes norvégiennes, tout en réitérant sa recommandation "neutre". Le marché réagit négativement à cette dégradation de perspective, la réduction de l'objectif de cours provoquant le repli de l'action.

TeamViewer (-3%) recule après que JP Morgan ait divisé par deux son objectif de cours, le ramenant à 7,50 EUR. Le marché sanctionne le titre suite aux inquiétudes du broker concernant le ralentissement de la dynamique du chiffre d'affaires et la révision à la baisse des prévisions de flux de trésorerie disponible pour 2026.

Airbus (-2%) recule après l'immobilisation de près de 6 000 appareils A320 pour une mise à jour logicielle critique. Le marché sanctionne l'avionneur en raison de la perturbation opérationnelle et de l'incertitude sur l'impact financier de cette vaste opération.