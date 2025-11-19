Amundi annonce avoir acquis 4,64% du capital d'ICG dans le cadre d'une opération structurée, conformément au partenariat stratégique et capitalistique de long terme dévoilé entre le gestionnaire d'actifs et ICG la veille.
Dans ce cadre, Amundi entend acquérir en tout une participation économique totale de 9,9% dans ICG (incluant 5% d'actions sans droit de vote, sous réserve de certaines conditions, notamment l'obtention d'autorisations réglementaires).
Pour rappel, le partenariat de long terme annoncé mardi avec ICG, l'une des premières sociétés de gestion européennes spécialisée dans les marchés privés, comporte aussi des accords de distribution et de développement de produits.
Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées).
A fin 2024, Amundi compte 2 240 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre clients institutionnels et épargne salariale (32,7%), réseaux partenaires et distributeurs tiers (31,5%) et assureurs (19,1%).
