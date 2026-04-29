Amundi annonce une collecte au plus haut depuis quatre ans au premier trimestre

Le spécialiste de la gestion d'actifs a dévoilé de bons résultats trimestriels, marqués par une dynamique commerciale solide et une rentabilité solide. Malgré un contexte de marché actions volatil au mois de mars, le groupe confirme la solidité de son nouveau plan stratégique "Invest for the Future 2028".

Amundi a enregistré une collecte nette totale de 32 milliards d'euros au premier trimestre 2026, son plus haut niveau d'activité trimestrielle depuis plus de quatre ans. Cette performance a été quasi exclusivement portée par les actifs de Moyen-Long Terme (MLT), qui ont drainé à eux seuls 30,9 milliards d'euros.



Cette bonne dynamique a reposé sur trois piliers :l'essor des ETF avec une plateforme indicielle qui reste le moteur de croissance avec +16 milliards d'euros de collecte, la gestion active qui a résisté avec +7 milliards d'euros, notamment sur les stratégies de taux et de crédit et les actifs privés avec un segment en accélération (+3 milliards d'euros), soutenu par le partenariat stratégique avec ICG, dont Amundi détient désormais près de 10% du capital.



Des indicateurs financiers au vert



Le leader européen de la gestion d'actifs a vu ses revenus nets ajustés grimper à 902 millions d'euros (+9,7%), portés par une hausse des commissions de gestion et une contribution exceptionnelle des commissions de surperformance (87 millions d'euros).



En conséquence, le résultat net ajusté a bondi de 15% pour atteindre 349 millions d'euros. Le bénéfice net par action (BNPA) a suivi la même trajectoire, s'établissant à 1,69 EUR.



Valérie Baudson, la directrice générale d'Amundi, a souligné la pertinence du nouveau Plan à Moyen Terme (PMT) :

"Cette performance confirme la pertinence des axes de notre nouveau plan stratégique. L'activité a été très soutenue sur l'ensemble des segments de clientèle et des géographies".



Le groupe mise notamment sur le marché de la retraite (+5 milliards d'euros de collecte ce trimestre) avec le déploiement de plateformes digitales comme PensioNEXT en Italie. Par ailleurs, la diversification s'est poursuivi dans l'univers des actifs numériques avec le lancement récent d'un ETP Bitcoin 100% européen.



Malgré des effets de change défavorables (notamment sur la roupie indienne) et une légère baisse des marchés actions sur le trimestre, les encours sous gestion d'Amundi ont atteint un nouveau record à 2 398 milliards d'euros, en progression de 6,7% sur un an.