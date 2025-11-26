Deutsche Bank AG figure parmi les 1ers groupes bancaires allemands. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque d'investissement, de financement et de marché (35,1%) : ingénierie financière (conseil en fusion-acquisition, opérations sur actions, etc.), capital-investissement, interventions sur les marchés de taux, de change et d'actions, intermédiation boursière, financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.) ; - banque privée (31,2%) ; - banque d'affaires (24,9%) ; - gestion d'actifs (8,8%). A fin 2024, Deutsche Bank AG gère 666,3 MdsEUR d'encours de dépôts et 478,9 MdsEUR d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 1 307 agences dans le monde.