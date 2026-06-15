Amundi et CACEIS avancent dans les solutions tokenisées avec Ant International

Amundi et CACEIS, la filiale de Crédit Agricole spécialisée dans l'asset servicing, annoncent des avancées dans leur collaboration avec Ant International, spécialiste des paiements numériques, de la digitalisation et des technologies financières, avec le lancement réussi de parts tokenisées du Amundi Money Market Fund - Short Term.

Libellées en EUR et en USD, ces parts tokenisées ont été développées spécifiquement pour Ant International dans le cadre d'un protocole d'accord signé en novembre dernier, par lequel Amundi et Ant International s'engageaient à explorer des innovations blockchain appliquées aux domaines de la gestion de trésorerie et des solutions d'investissement tokenisées.



Ant International s'est associé à Amundi pour développer une solution d'investissement répondant en temps réel à ses besoins de gestion de liquidités intra-groupe. Avec CACEIS agissant en tant qu'agent de transfert et agent de tokenisation, cette collaboration tripartite renforce l'efficacité opérationnelle d'Ant International et ses capacités de trésorerie on-chain.



Fortes de ce succès, les trois parties explorent désormais le lancement potentiel du fonds Amundi Money Market Fund - Short Term sur Whale, la plateforme interne de gestion de trésorerie d'Ant International basée sur la blockchain.



En combinant l'expertise d'investissement d'Amundi, l'expertise de CACEIS dans les actifs numériques et l'infrastructure blockchain avancée d'Ant International, cette collaboration vise à intégrer des fonds Amundi sur la plateforme Whale et à codévelopper de nouvelles solutions de fonds monétaires à même de mieux servir les trésoriers dans le monde entier.



Amundi et Ant International étudient également la possibilité d'étendre la solution à de nouveaux marchés et à de nouvelles devises. La mise en oeuvre de ces avancées reste soumise à l'obtention des autorisations légales et réglementaires requises.