Premier utilisateur de cette solution, Ant International a collaboré avec Amundi pour mettre au point un dispositif d'investissement capable de répondre en temps réel à ses besoins de gestion de liquidités intra-groupe. CACEIS intervient comme agent de transfert et agent de tokenisation, assurant la gestion opérationnelle des parts tokenisées.

Selon les partenaires, cette collaboration doit permettre à Ant International d'améliorer l'efficacité de ses opérations de trésorerie et de renforcer ses capacités de gestion de liquidités "on-chain". Elle illustre également l'émergence d'applications concrètes de la tokenisation dans le secteur de la gestion d'actifs.