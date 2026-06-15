Amundi lance des parts tokenisées de son fonds monétaire pour Ant International
Amundi a annoncé le lancement de parts tokenisées de son fonds monétaire Amundi Money Market Fund - Short Term, libellées en euros et en dollars. Cette initiative, développée pour Ant International, s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé entre les deux groupes en novembre dernier afin d'explorer les applications de la technologie blockchain à la gestion de trésorerie et aux solutions d'investissement.
Publié le 15/06/2026 à 09:20
Selon les partenaires, cette collaboration doit permettre à Ant International d'améliorer l'efficacité de ses opérations de trésorerie et de renforcer ses capacités de gestion de liquidités "on-chain". Elle illustre également l'émergence d'applications concrètes de la tokenisation dans le secteur de la gestion d'actifs.