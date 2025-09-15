Amundi lance son opération d'actionnariat salarié

Le gestionnaire d'actifs Amundi annonce le lancement de son augmentation de capital réservée aux salariés 'We Share Amundi', dont le principe avait été décidé le 3 février dernier, et pour laquelle le prix de souscription a été fixé à 44,85 euros.



'Cette offre, qui traduit la volonté d'Amundi d'associer ses salariés non seulement au développement de l'entreprise, mais aussi à la création de valeur économique, permettra de renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs', explique-t-il.



Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'opération de ce 15 septembre jusqu'au 26 septembre inclus. L'augmentation de capital est prévue le 23 octobre et les actions nouvelles d'Amundi seront cotées sur Euronext Paris le 27 octobre.



Les salariés détiennent à ce jour 2,1% du capital d'Amundi. L'incidence de cette opération sur le BNPA devrait être négligeable : le nombre maximal de titres créés sera de 1 000 000 (soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote).