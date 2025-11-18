Amundi annonce la signature d'un partenariat stratégique et capitalistique de long terme avec ICG, l'une des premières sociétés de gestion européennes spécialisée dans les marchés privés, partenariat comprenant plusieurs volets.
Pendant 10 ans, Amundi distribuera en exclusivité pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, des solutions evergreen et d'autres produits développés par ICG, ICG devenant fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d'Amundi.
Le partenariat prévoit aussi le développement conjoint de nouveaux produits spécifiquement destinés aux investisseurs patrimoniaux et adaptés à leurs besoins, et leur offrant un accès à des stratégies de marchés privés différenciées.
Enfin, Amundi prendra une participation économique jusqu'à 9,9% dans ICG, devenant un actionnaire stratégique de cette société sans dilution pour les actionnaires existants, consolidant le partenariat à long terme.
Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées).
A fin 2024, Amundi compte 2 240 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre clients institutionnels et épargne salariale (32,7%), réseaux partenaires et distributeurs tiers (31,5%) et assureurs (19,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.