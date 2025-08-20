Le titre perd 8,5% sur un mois et 9,6% sur trois mois, restant sous ses moyennes mobiles de court terme, tandis que son sommet récent à 75,5 EUR marque un point de référence clé pour l'analyse technique.

La valeur recule nettement sur un mois (-8,5%) et trois mois (-9,6%), confirmant une phase de correction marquée. Sur l'année en cours, la performance reste toutefois légèrement positive (+2,3%), ce qui traduit un contraste entre un premier semestre porteur et une séquence récente dominée par les flux vendeurs. Le sommet atteint à 75,5 EUR reste le repère de cette inversion de tendance.

Les cours évoluent sous la moyenne mobile 20 jours et sous la moyenne mobile 50 jours, confirmant un biais baissier installé. La dynamique traduit une pression vendeuse persistante, sans signe clair de reprise immédiate.

Les supports se situent à 63,8 EUR puis 58,4 EUR, tandis que la résistance immédiate demeure à 68 EUR, seuil à franchir pour réactiver un scénario plus constructif. La configuration actuelle correspond à une consolidation orientée vers le bas, où la prédominance des vendeurs limite toute tentative de rebond durable.

Le biais reste baissier tant que les cours demeurent sous leurs moyennes mobiles. Un franchissement durable de la résistance à 68 EUR invaliderait ce scénario et rouvrirait la voie à une reprise plus soutenue.