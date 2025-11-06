Amundi va faire introduire SBIFM en bourse indienne

Amundi gagne 4% après avoir annoncé initier, conjointement avec State Bank of India (SBI), l'introduction sur les bourses indiennes de SBI Funds Management Private Limited (SBIFM), le leader de la gestion d'actifs en Inde.



Cette cotation devrait être réalisée en 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de marché. Lors de la cotation, il est prévu que 10% du capital de SBIFM soient introduits en bourse, dont 6,3% par SBI et 3,7% par Amundi.



Etabli en 1992 et actuellement détenue par SBI (61,9%), Amundi (36,4%) et les collaborateurs, SBIFM détient une part de marché supérieure à 15,5% pour les fonds communs de placement, et un encours total sous gestion de 269 milliards d'euros.



'Cette introduction en bourse permettra de matérialiser la valeur créée conjointement par SBI et Amundi, qui poursuivront leur partenariat à long terme sur un marché indien en forte croissance', commente Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi.