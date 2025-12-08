Amundi fait part de la signature d'un protocole d'accord avec la banque émiratie First Abu Dhabi Bank (FAB), afin d'étendre l'offre de solutions d'investissement proposée par FAB à l'ensemble de ses clients dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).
En s'associant, les 2 groupes souhaitent proposer des solutions financières adaptées aux investisseurs de ces pays et "élever les standards de la gestion d'actifs dans la région en mettant en oeuvre les meilleures pratiques internationales".
Ce partenariat reflète également leur engagement à long terme pour développer des solutions et des services d'investissement adaptés à chacun des segments de clientèle, dont les particuliers, les banques privées et les investisseurs institutionnels.
"Ce partenariat - le premier de ce type pour Amundi aux Émirats arabes unis - s'inscrit dans sa stratégie d'expansion sur les marchés à fort potentiel, comme le Moyen-Orient", explique le groupe français de gestion d'actifs.
Amundi figure parmi les principaux gérants d'actifs mondiaux. Le groupe assure la gestion active d'actions, d'obligations et de taux, la gestion passive de fonds indiciels ainsi que la gestion d'actifs non liquides (actifs immobiliers et dettes privées).
A fin 2024, Amundi compte 2 240 MdsEUR d'encours sous gestion répartis par type de clientèle essentiellement entre clients institutionnels et épargne salariale (32,7%), réseaux partenaires et distributeurs tiers (31,5%) et assureurs (19,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.