Amundi va s'allier à FAB dans le Golfe

Amundi fait part de la signature d'un protocole d'accord avec la banque émiratie First Abu Dhabi Bank (FAB), afin d'étendre l'offre de solutions d'investissement proposée par FAB à l'ensemble de ses clients dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).



En s'associant, les 2 groupes souhaitent proposer des solutions financières adaptées aux investisseurs de ces pays et "élever les standards de la gestion d'actifs dans la région en mettant en oeuvre les meilleures pratiques internationales".



Ce partenariat reflète également leur engagement à long terme pour développer des solutions et des services d'investissement adaptés à chacun des segments de clientèle, dont les particuliers, les banques privées et les investisseurs institutionnels.



"Ce partenariat - le premier de ce type pour Amundi aux Émirats arabes unis - s'inscrit dans sa stratégie d'expansion sur les marchés à fort potentiel, comme le Moyen-Orient", explique le groupe français de gestion d'actifs.