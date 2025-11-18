Amundi vise un BPA de plus de sept euros en 2028

A l'occasion de sa feuille de route stratégique 2025-28, Amundi indique viser un BPA supérieur à 7 euros en 2028, 300 MdsEUR de collecte via ses piliers de croissance stratégiques au cours du plan et un coefficient d'exploitation inférieur à 56% à l'issue du plan.



Le gestionnaire d'actifs confirme vouloir restituer aux actionnaires le capital excédentaire restant du cycle stratégique 2025 par le biais d'un programme de rachats d'actions, et s'engage sur un taux de distribution d'au moins 65% pour la période 2025-28.



Amundi prévoit aussi de poursuivre la recherche d'opportunités de croissance externe, ainsi que de maintenir un niveau de capital approprié pour des opportunités de fusion-acquisition et une flexibilité pour restituer sinon le capital excédentaire aux actionnaires.



Baptisé 'Invest for the Future', son plan stratégique donne la priorité à la croissance, la diversification, l'innovation, l'efficacité et à des investissements sélectifs 'afin de créer une valeur attractive pour les actionnaires tout en offrant aux clients un service d'excellence'.



