ANA Holdings Inc. s'affirme comme un acteur majeur de l'aéronautique, alliant une exécution rigoureuse et des résultats résilients à l'expansion de son réseau premium, au renouvellement de sa flotte et à une diversification stratégique, tout en naviguant entre inflation des coûts, contraintes d'approvisionnement et reprise mondiale hétérogène.

L'industrie aérienne mondiale évolue actuellement dans un cycle caractérisé par une forte demande mais des capacités limitées, porté par une reprise vigoureuse dans la zone Asie-Pacifique et une croissance soutenue des voyages d'affaires et de loisirs haut de gamme. Les volumes de passagers devraient croître régulièrement jusqu'en 2026, bien que les compagnies fassent face à une disponibilité restreinte des appareils en raison des retards de production des constructeurs et des défis persistants de fiabilité des moteurs de nouvelle génération.

Dans ce contexte, ANA Holdings, la société mère supervisant le transport de passagers, le fret et les services aéronautiques connexes, a affiné sa stratégie en renforçant une structure claire à deux marques. Le groupe privilégie la marque full-service ANA pour la connectivité internationale à haut rendement et les longs-courriers, tout en positionnant Peach Aviation, sa filiale à 100 %, comme une plateforme de croissance rentable en Asie. Cette approche favorise une allocation disciplinée du capital et une meilleure résilience opérationnelle face aux contraintes d'offre persistantes.

Sur le plan opérationnel, le groupe continue d'optimiser le déploiement de sa flotte, la planification des effectifs et la conception de son réseau pour compenser les perturbations logistiques. En intégrant plus étroitement les capacités de fret aux opérations passagers et en concentrant la croissance low-cost sur le hub de Peach à Kansai, ANA Holdings améliore son taux d'utilisation, protège ses marges et répond avec flexibilité à la volatilité géopolitique, au prix du carburant et aux variations de la demande.

L'investissement dans la flotte et les produits constitue le pilier de la stratégie à moyen terme d'All Nippon Airways (ANA). Les livraisons de nouveaux Boeing 787-9 à partir de 2026 bénéficieront d'un réaménagement complet des cabines, incluant la dernière évolution de la classe affaires "THE Room". Ces appareils soutiennent l'objectif du groupe d'exploiter une flotte majoritairement composée d'avions de nouvelle génération, économes en carburant, d'ici la fin de la décennie sur plusieurs segments de marché.

La reconstruction du réseau international progresse avec prudence mais constance. ANA augmente ses fréquences long-courriers et ouvre de manière sélective des liaisons vers l'Europe et l'Amérique du Nord à mesure que les avions deviennent disponibles, tout en préservant la solidité de son bilan. Cette expansion mesurée privilégie la connectivité depuis les hubs de Tokyo, la reprise de la demande premium et l'effet de levier des alliances, plutôt qu'une croissance rapide et gourmande en capacités durant un cycle d'approvisionnement incertain.

Au-delà de l'aérien, ANA Holdings s'étend vers un écosystème de services de proximité ("life-solutions"). Les initiatives de transformation numérique en cours visent à unifier les données clients, à renforcer la fidélité et à prolonger l'engagement au-delà des vols. Parallèlement, le groupe accroît son utilisation de carburants durables et explore de nouveaux services de mobilité, notamment l'automatisation de la logistique et des projets pilotes de livraison par drones au Japon et sur certains marchés étrangers.

Des résultats au rendez-vous

Pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025, ANA Holdings a publié un chiffre d'affaires record de 1 900 milliards de yens, soit une hausse de 10,3 % sur un an. Cette performance est portée par une demande robuste sur les vols domestiques et internationaux, notamment grâce au dynamisme du tourisme entrant au Japon, à la résilience des départs en vacances à l'étranger et à l'augmentation des capacités long-courriers sur les axes clés vers l'Europe et l'Asie.

Le résultat opérationnel a progressé de 5,6 % sur un an pour atteindre 180,7 milliards de JPY, tandis que le bénéfice net a augmenté de 3,9 % à 139,2 milliards de JPY. Les résultats ont bénéficié de l'amélioration des rendements passagers (yields), de coefficients de remplissage plus élevés et des gains de consolidation suite à l'intégration de Nippon Cargo Airlines (NCA), qui a renforcé la diversification des revenus et la stabilité des bénéfices.

Ces performances ont été réalisées malgré un environnement de coûts difficile. Les charges d'exploitation ont grimpé de 10,8 % sur un an à 1 700 milliards de JPY, reflétant la hausse des prix du carburant, des coûts de sous-traitance et l'impact de la faiblesse du yen. La discipline sur les marges, les effets d'échelle et le contrôle des coûts ont permis de compenser ces pressions.

Potentiel de hausse

Le titre ANA Holdings a progressé de 6,6 % au cours des 12 derniers mois, portant la capitalisation boursière de la société à environ 1 300 milliards de JPY (8,2 milliards USD). L'action se négocie actuellement sur un multiple de cours sur bénéfice (P/E) prospectif pour l'exercice 2026 de 9,5x, nettement en dessous de sa moyenne historique sur trois ans de 11,1x, ce qui suggère que la valorisation reste modérée malgré une meilleure visibilité sur les résultats et un contexte sectoriel favorable.

Le consensus demeure constructif, les analystes affichant un objectif de cours moyen de 3 450,83 JPY, soit un potentiel de hausse de 19,4 % par rapport aux niveaux actuels. La valorisation la plus optimiste, à 4 100 JPY, laisse entrevoir une progression potentielle de 41,8 %. Sur les 12 analystes suivant la valeur, sept maintiennent une recommandation à l'achat, soulignant leur confiance dans la croissance des bénéfices à moyen terme, l'exécution opérationnelle et la résilience du bilan d'ANA Holdings.

Une réalité volatile

ANA Holdings reste exposée aux risques liés à la volatilité des prix du carburant, aux fluctuations monétaires et aux perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement qui affectent la disponibilité des avions et les coûts de maintenance. Une concurrence intense sur les liaisons internationales et régionales pourrait peser sur les rendements et les marges.

L'exposition aux tensions géopolitiques, aux évolutions réglementaires et aux exigences de conformité environnementale pourrait accroître la complexité opérationnelle. Enfin, la sensibilité de la demande aux cycles économiques mondiaux et la dépendance à la reprise des voyages premium accentuent la volatilité des résultats et le risque d'exécution à moyen et long terme.