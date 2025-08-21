Jusque-là un modèle de bonne gestion, le fabricant américain de semi-conducteurs fête son soixantième anniversaire en même temps qu'il publie d'excellents résultats trimestriels.

Après quinze ans de surplace boursier, le groupe s’est complètement réinventé avec l’acquisition de Linear Technology en 2017 ; vint ensuite sa fusion avec Maxim Integrated en 2021, qui lui ouvrit une série de nouveaux débouchés, notamment dans l’automobile et la santé.

Stratégiques, ces deux opérations ont consolidé sa position et contribué à bien équilibrer le portefeuille d’activités. Il est notable que la fusion avec Maxim ait été réalisée avec le titre Analog Devices comme monnaie d’échange, lorsque celui-ci cotait à un multiple record de plus de trente fois l’EBITDA.

Signe des temps : c’est justement vers ce niveau que se dirige à nouveau la valorisation du groupe. Il faut dire qu’après le ralentissement de l’an dernier - inévitable retour de bâton suite à la conjoncture exceptionnelle durant la pandémie - le chiffre d’affaires a repris le chemin de la croissance sur les neuf premiers mois de l’année.

Comme de coutume, Analog sera vraisemblablement en mesure de retourner l’intégralité de son profit aux actionnaires cette année, c’est-à-dire entre 3 et 4 milliards de dollars par an. Ceci est à mettre en rapport avec sa capitalisation boursière de 120 milliards de dollars.

Prudemment géré, le groupe ne supporte qu’un endettement très réduit - équivalent à une année et demie de profit à peine. C’est ce qui explique en partie une rentabilité que d’aucuns jugeraient insuffisante. Quoique, un comparable comme Texas Instruments affiche une performance économique supérieure sans recours à l’effet de levier lui non plus.

Les analystes de Zonebourse ne peuvent manquer d’observer qu’Analog rachète agressivement ses actions depuis 2021, c’est-à-dire depuis que sa valorisation évolue sur des multiples de haut de cycle. Si l’on en juge par ses récentes ventes de titres au marché, le cofondateur Raymond Stata semble d’ailleurs aligné sur cette perspective.

Il s’agirait d’éviter une déconvenue à la manière d’Estée Lauder - exemple caricatural en matière de rachats d’actions mal séquencés et destructeurs de valeur.