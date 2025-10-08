Le titre reste en appui solide au-dessus des 232,6 USD, consolidant autour de 251 USD. Un franchissement de 260 USD ouvrirait la voie à un rebond plus affirmé à court terme.

Une phase de correction qui s’essouffle

Le géant du conseil et des services technologiques sort progressivement d’une séquence de repli marquée. Sur un mois, le titre a encore perdu 1,5 %, après un recul de 16,4 % sur trois mois et de près de 30 % sur un an. Si la tendance demeure fragile, les cours évoluent désormais au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours — un signal technique encourageant que le marché semble vouloir préserver.

Des variations dans un couloir étroit

Depuis mai, l’action alterne rebonds et replis dans une fourchette resserrée. Après un sommet à 325,71 USD à la mi-mai, le titre a glissé vers 273,19 USD en juin, avant de tenter un rebond à 307,77 USD début juillet. Le point bas d’août à 236,67 USD a servi de tremplin pour un retour à 262,17 USD, témoignant d’un regain mesuré de confiance. Cette succession de mouvements traduit une phase de stabilisation progressive, où les acheteurs semblent reprendre la main après un long cycle de correction.

Un soutien technique bien défini

Les repères graphiques demeurent clairs : un support robuste à 232,6 USD et une résistance proche de 260 USD. Tant que le titre se maintient au-dessus de ce seuil clé, la configuration conserve un biais haussier. Un franchissement durable de 260 USD ouvrirait alors la perspective d’un redressement plus marqué des cours.