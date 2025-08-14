Le repli se prolonge pour la valeur, qui reste sous ses moyennes mobiles de court terme et s'approche d'un support technique majeur, dans un contexte de dynamique toujours négative.

En recul de 12,1% sur un mois et de 21,9% depuis le début de l’année, le titre poursuit sa séquence de consolidation. Les cours évoluent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, ce qui traduit la persistance d’une pression vendeuse structurée. La dynamique se situe en zone de survente, signe d’un reflux avancé où les flux vendeurs conservent l’initiative. Cette configuration s’inscrit dans un mouvement ordonné de creux et sommets descendants, sans signal d’essoufflement visible à ce stade.

Le support à 120,40 EUR constitue la zone charnière à défendre ; une rupture ouvrirait la voie à un approfondissement de la correction. A l’opposé, la résistance à 135,10 EUR reste le premier obstacle capable de contenir tout rebond technique. Le biais demeure orienté à la baisse tant que les cours restent sous ces moyennes mobiles et sous la résistance précitée. L’invalidation de ce scénario passerait par un franchissement franc de 135,10 EUR, condition nécessaire pour restaurer un potentiel haussier à court terme.