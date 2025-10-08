Le titre reprend appui sur un support solide, soutenu par une amélioration du ton de marché. La configuration reste orientée positivement, avec un potentiel de redressement vers 36,32 EUR.

Un titre plus ferme dans un marché apaisé

Après plusieurs semaines de relative stabilité, Infineon affiche un comportement rassurant. Le titre progresse de 2,7 % sur un mois, portant sa performance à 4,9 % depuis le début de l’année et 10,3 % sur un an.

S’il évolue encore sous ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, le ton s’est peu à peu raffermi — un signe tangible du retour des acheteurs dans un contexte de marché plus équilibré.

Un socle technique qui se renforce

Depuis le 7 août, le titre oscille entre 30,82 EUR et 37,41 EUR, dans un mouvement d’hésitation marqué par des rebonds et des consolidations successives. Les acheteurs tiennent leurs positions, sans toutefois parvenir à déclencher une impulsion durable.

La tenue au-dessus du support des 31,26 EUR conforte néanmoins l’idée d’une base technique solide, susceptible de servir de tremplin pour une nouvelle phase constructive.

Un cap à surveiller : 36,32 EUR

Les repères de court terme demeurent bien définis : support à 31,26 EUR et résistance à 36,32 EUR. Le franchissement de ce dernier seuil ouvrirait la voie vers 38,50 EUR, tandis qu’un retour sous 31,26 EUR fragiliserait la structure technique et renverrait vers 27,06 EUR.

Tant que le titre reste arrimé à 31,26 EUR, la dynamique demeure constructive, avec une probabilité accrue de redressement vers 36,32 EUR, niveau charnière pour la suite du mouvement.