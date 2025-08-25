Le titre recule de 2,4% sur un mois et reste en retrait de 2,6% depuis le début de l'année et de 3,8% sur un an, évoluant entre supports intermédiaires et résistances rapprochées, dans une configuration encore hésitante.

Sur un mois, le groupe minier cède 2,4%, prolongeant un mouvement irrégulier qui laisse son bilan 2025 en baisse de 2,6% et sa performance glissante à un an à -3,8%. Après une série de creux marqués au printemps, le rebond technique engagé reste fragile, faute de relais haussiers.

Graphiquement, le titre évolue au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, un biais court terme favorable mais freiné par un momentum neutre, reflet d’un marché indécis. La succession de sommets descendants depuis la zone des 4900 pence trace une oblique baissière toujours déterminante pour juger d’un retournement potentiel.

Les seuils techniques confirment ce cadre : support à 4346 pence, avec un renfort vers 4117 pence, et résistance à 4731 pence. Seul un dépassement de ce dernier niveau permettrait de valider une reprise plus solide, alors qu’une cassure sous 4346 pence relancerait la pression vendeuse.

Dans ce contexte, le biais reste haussier tant que le titre évolue au-dessus des moyennes mobiles, mais la consolidation sous 4731 pence domine. Une rupture nette sous 4346 pence invaliderait ce scénario et rouvrirait le risque d’un retour vers les plus bas annuels.