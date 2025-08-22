Après une année solide, le titre cale depuis plusieurs semaines et bute contre une résistance décisive. Le marché semble retenir son souffle dans un contexte où la dynamique haussière peine à trouver de nouveaux relais.

Sur un mois, Vallourec recule légèrement, effaçant une partie de son élan récent. La tendance reste pourtant positive à long terme, avec une progression de plus de 18% sur un an. Cette divergence illustre un essoufflement de la dynamique de court terme, les acheteurs adoptant désormais une posture plus prudente. La succession de sommets descendants confirme ce climat d’attentisme.

Des indicateurs techniques en perte d’élan

Les cours se maintiennent sous les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, signal d’un manque de soutien haussier. La pression vendeuse domine, sans pour autant se transformer en véritable débâcle. Le support de 15,68 EUR constitue un premier rempart, tandis que la résistance de 16,23 EUR bloque tout rebond significatif. Résultat : le titre évolue dans un couloir étroit, reflet d’une hésitation persistante du marché.

La clé : franchir la résistance

Le scénario privilégié demeure celui d’une consolidation négative sous la barre des 16,23 EUR, avec une pression vendeuse qui continue de dicter la tendance. Seul un franchissement net de ce seuil invaliderait ce biais, offrant alors la perspective d’une reprise plus soutenue.