Le titre, positif depuis le début de l'année malgré une correction récente, reste au-dessus de ses repères techniques clés, laissant ouverte la perspective d'un rebond tant que le principal support tient.

Depuis janvier, le titre gagne 9,2%, mais recule de 5,2% sur un mois, signe d’un essoufflement à court terme. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, confirmant un biais haussier, tandis que la dynamique reste en zone de momentum baissier, traduisant une pression vendeuse persistante.

Dans cette configuration, le support à 220,68 USD constitue un seuil stratégique : son maintien préserverait la structure haussière et offrirait un potentiel de reprise vers la résistance de 245,68 USD. Cette dernière représente la principale zone de blocage susceptible de freiner un retour de flux acheteurs. En revanche, une cassure nette du support signalerait un changement de régime et invaliderait le scénario de rebond.