Le titre reste en net repli sur trois mois (-18,7%) et depuis le début de l'année (-22,5%), évoluant désormais tout près d'un seuil technique déterminant.

La valeur a reculé fortement sur trois mois et depuis janvier. Les cours se situent en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, traduisant une dynamique fragile. Le momentum reste orienté vers la baisse, confirmant la prédominance des flux vendeurs. Graphiquement, le support clé ressort à 120,40 EUR, zone dont la préservation conditionne la stabilité à court terme. À l’opposé, la résistance identifiée à 135,10 EUR matérialise le premier obstacle en cas de rebond technique.

Le biais demeure baissier sous les moyennes courtes, avec un risque d’accélération en cas de rupture du support de 120,40 EUR. L’invalidation de ce scénario passerait par un retour durable au-dessus de 135,10 EUR.