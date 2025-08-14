Le Bitcoin atteint un nouveau sommet, soutenu par une dynamique acheteuse persistante et une configuration technique favorable au maintien de la tendance.

Le Bitcoin progresse de 7,3% sur une semaine et de 6,6% depuis le début du mois, portant son gain depuis janvier à 32,1% et à 103,6% sur un an. Les cours évoluent au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 jours, tandis que la dynamique acheteuse persistante renforce le biais positif de court terme.

La résistance à 123 914 USD constitue la prochaine zone de blocage potentielle, alors que le support à 117 329 USD offre un repère clair en cas de repli. La structure de marché conserve une succession de creux et sommets ascendants, confirmant un flux acheteur organisé. Biais haussier privilégié tant que les cours demeurent au-dessus du support à 117 329 USD, invalidé en cas de cassure franche de ce dernier.