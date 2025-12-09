Ananym Capital, un fonds activiste fondé en 2023 par Charlie Penner a pris une participation non précisée dans Siemens Energy indique le Financial Times.

Le fonds demanderait au groupe allemand de se séparer de sa division éolienne Siemens Gamesa a précisé également le FT.

"Pour rappel, Siemens Gamesa, qui développe et construit les éoliennes pour des utilities et réalise des prestations d'exploitation et de maintenance, a réalisé sur l'exercice écoulé un CA de 10,38MdsEUR (+3,7%) et un EBITA de -1,36MdEUR (-13,1%)" indique ce matin Invest Securities.


