Andrew Houston va quitter la direction de Dropbox après près de vingt ans

Dropbox a annoncé le départ prochain de son directeur général et cofondateur Andrew Houston, qui quittera ses fonctions après une période de transition. Ashraf Alkarmi, actuellement responsable des principaux produits du groupe, a été nommé co-directeur général avant de prendre seul la direction de l'entreprise. L'annonce a été fraîchement accueillie par les marchés, l'action Dropbox reculant de près de 2% et affichant désormais une baisse de plus de 3% depuis le début de l'année.

Ashraf Alkarmi supervisait jusqu'ici les activités clés de Dropbox, notamment les services de partage de fichiers, l'outil de signature électronique Sign et la plateforme documentaire DocSend. Avant de rejoindre le groupe en 2024, il avait occupé des fonctions dans les produits chez Vimeo, Amazon et Meta. Dropbox accélère désormais ses investissements dans l'intelligence artificielle, notamment autour de Dropbox Dash, un outil destiné à connecter des applications comme Google Workspace ou Slack afin de simplifier la recherche et la gestion de documents.



Andrew Houston deviendra président exécutif du conseil d'administration après avoir dirigé l'entreprise pendant près de vingt ans. Ce changement intervient dans un contexte de pression croissante des investisseurs activistes. En mars 2025, le fonds Half Moon Capital avait demandé le départ de Houston et critiqué la structure d'actions à double catégorie qui renforçait son contrôle sur le groupe. Dropbox cherche désormais à améliorer la monétisation de ses produits et à adapter sa stratégie dans un marché du stockage cloud en pleine évolution.