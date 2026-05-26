Andrew Houston va quitter la direction de Dropbox après près de vingt ans
Dropbox a annoncé le départ prochain de son directeur général et cofondateur Andrew Houston, qui quittera ses fonctions après une période de transition. Ashraf Alkarmi, actuellement responsable des principaux produits du groupe, a été nommé co-directeur général avant de prendre seul la direction de l'entreprise. L'annonce a été fraîchement accueillie par les marchés, l'action Dropbox reculant de près de 2% et affichant désormais une baisse de plus de 3% depuis le début de l'année.
Ashraf Alkarmi supervisait jusqu'ici les activités clés de Dropbox, notamment les services de partage de fichiers, l'outil de signature électronique Sign et la plateforme documentaire DocSend. Avant de rejoindre le groupe en 2024, il avait occupé des fonctions dans les produits chez Vimeo, Amazon et Meta. Dropbox accélère désormais ses investissements dans l'intelligence artificielle, notamment autour de Dropbox Dash, un outil destiné à connecter des applications comme Google Workspace ou Slack afin de simplifier la recherche et la gestion de documents.
Andrew Houston deviendra président exécutif du conseil d'administration après avoir dirigé l'entreprise pendant près de vingt ans. Ce changement intervient dans un contexte de pression croissante des investisseurs activistes. En mars 2025, le fonds Half Moon Capital avait demandé le départ de Houston et critiqué la structure d'actions à double catégorie qui renforçait son contrôle sur le groupe. Dropbox cherche désormais à améliorer la monétisation de ses produits et à adapter sa stratégie dans un marché du stockage cloud en pleine évolution.
Fondateur de Dropbox, Inc. Andrew W. Houston est actuellement président-directeur général de cette société. Il est également membre du conseil d'administration de Facebook, Inc.
M. Houston a obtenu un diplôme de premier cycle au Massachusetts Institute of Technology.
Dropbox, Inc. propose des outils destinés à aider les équipes dispersées à établir des priorités, à s'organiser et à faire avancer leur travail en toute sécurité, où qu'elles se trouvent. Les produits de la société comprennent notamment Dropbox Passwords, Dropbox Backup, Dropbox Sign, DocSend, Dropbox Dash for Business (Dash), Dropbox Replay et FormSwift. Dropbox Passwords permet aux utilisateurs de se connecter à des sites Web et à des applications en créant et en stockant des noms d'utilisateur et des mots de passe sur tous leurs appareils. Dropbox Backup synchronise automatiquement les dossiers de l'ordinateur d'un utilisateur vers le cloud. Une fois activée, cette fonctionnalité sauvegarde en continu les fichiers présents sur l’ordinateur personnel ou le Mac de l’utilisateur dans le cloud. Dropbox Sign est une plateforme de signature électronique et de gestion des flux de documents qui permet aux clients de signer, d’envoyer et de recevoir facilement des documents grâce à ses interfaces Web et mobiles intuitives. DocSend est une plateforme sécurisée de partage et d’analyse de documents. Dropbox Dash est un outil de recherche universel basé sur l’IA qui permet aux équipes de rechercher, d’organiser, de partager et de protéger le contenu provenant de l’ensemble de leurs applications connectées.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.