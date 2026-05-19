L'essor du trading en Inde a été une aubaine pour les courtiers, et Angel One a pleinement profité de cette vague. L'augmentation du nombre d'investisseurs, des volumes d'échanges et de l'activité globale a joué en sa faveur. Mais cette phase de facilité pourrait toucher à sa fin.

Les investisseurs particuliers indiens redessinent le marché. Selon la National Stock Exchange, 8,4 millions de nouveaux comptes de dépôt (demat) ont été ouverts en 2025, soit un bond de 20,5% sur un an.

Angel One, plateforme de courtage numérique permettant aux particuliers de négocier actions, dérivés, fonds communs de placement et autres produits financiers, en a capté à elle seule 1,46 million. Les volumes de transactions sont restés solides, même lorsque les marchés d'actions sont devenus volatils. Sa base d'utilisateurs actifs s'élève désormais à 7,57 millions (soit environ 15,4% de part de marché).

Cependant, la situation se complexifie. La concurrence entre courtiers est brutale. Le pouvoir de fixation des prix est faible, la fidélité de la clientèle est fragile et la différenciation des produits reste limitée. La plupart des plateformes proposent des frais de courtage réduits et une inscription rapide. Si cela soutient la croissance, il devient plus difficile de protéger les marges.

Parallèlement, le durcissement réglementaire autour du trading de dérivés commence à se faire sentir. La hausse des coûts de conformité, les restrictions potentielles sur l'activité spéculative et l'augmentation des dépenses technologiques signifient que la structure de coûts n'est plus aussi légère qu'auparavant. La croissance dépend désormais moins de l'acquisition facile de clients que de l'extraction de valeur auprès des utilisateurs existants.

Angel One tente de se diversifier au-delà du simple courtage d'actions vers les fonds communs, les prêts et les produits de gestion de patrimoine afin de stabiliser ses revenus sur le long terme. Cela renforce la thèse d'investissement à long terme, mais l'exécution sera décisive. Tous les traders ne se transforment pas nécessairement en investisseurs de long terme.

Angel One continue de profiter de l'engouement pour l'investissement en Inde. Mais la phase de croissance sans effort s'estompe. Désormais, c'est la discipline, et non plus seulement les volumes, qui déterminera les véritables gagnants.

Perte de vitesse

Les chiffres de l'exercice 2026 d'Angel One témoignent d'un ralentissement de la dynamique plutôt que d'une croissance linéaire. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,9% sur un an pour s'établir à 51,4 milliards de roupies indiennes (INR), contre 52,4 milliards d'INR lors de l'exercice 2025, sous l'effet d'un essoufflement de l'activité de trading et des ouvertures de comptes.

Les bénéfices ont subi un impact plus marqué. Le résultat net a chuté de 21% à 9,2 milliards d'INR, contre 11,7 milliards d'INR l'année précédente, soulignant la sensibilité du modèle d'affaires aux variations des volumes de transactions.

Le segment des dérivés est demeuré le pilier de la société. C'est là que réside une partie du problème. L'activité reste fortement dépendante des options et du trading intraday, des segments volatils et de plus en plus surveillés par le régulateur.

La liquidité s'affaiblit également. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont chuté brutalement, passant de 7,6 milliards d'INR en 2025 à 1,6 milliard d'INR en 2026, réduisant ainsi la marge de manœuvre.

L'inquiétude majeure est d'ordre structurel. La croissance n'est plus portée par la facilité d'acquisition ou la spéculation effrénée.

Une croissance sous tension

À 319,7 INR, l'action progresse de 14,1% sur un an, mais reste en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 334,9 INR, ce qui suggère que le marché n'adhère pas pleinement aux perspectives de croissance.

Les valorisations reflètent cette hésitation. Avec une capitalisation boursière de 279,9 milliards d'INR (2,9 milliards USD), le titre se négocie environ 21,3 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2027, ce qui est globalement en ligne avec sa moyenne sur trois ans de 21,5x. Ce n'est pas bon marché, mais le titre ne bénéficie plus d'une prime de valorisation. La configuration ressemble davantage à une phase d'observation qu'à un pari de forte conviction.

Le sentiment des analystes est légèrement positif, mais loin d'être agressif. Huit analystes sur dix recommandent l'achat, tandis que deux préconisent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen de 352,7 INR implique un potentiel de hausse de 16,1%, ce qui semble correct mais ne traduit pas une confiance absolue.

La direction doit encore prouver que la croissance peut se maintenir pour justifier une réévaluation plus ferme du titre.

Un modèle mis à l'épreuve

Le véritable point de pression réside dans la baisse de la rentabilité, démontrant la rapidité avec laquelle les résultats s'effritent lorsque l'activité de trading ralentit. L'entreprise dépend encore lourdement du segment des dérivés, ce qui la rend vulnérable au durcissement de la réglementation et aux changements de comportement des particuliers. Si les traders se retirent, le moteur principal s'affaiblira rapidement.

La concurrence reste intense, avec des coûts de transfert faibles qui limitent le pouvoir de fixation des prix. Dans le même temps, l'augmentation des coûts technologiques et de conformité accentue la pression. La liquidité s'amenuise, réduisant le coussin de sécurité au moment même où les conditions deviennent incertaines.

Angel One ne bénéficie plus d'un vent arrière facile. Elle doit désormais prouver sa capacité à évoluer dans un marché plus difficile, plus lent et plus régulé.