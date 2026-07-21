Les opportunités de marché s'étendent rapidement, mais les attentes entourant la prochaine phase de croissance d'Angelalign Technology Inc augmentent tout aussi vite.

En mars 2026, le président chinois Xi Jinping a lancé une offensive dans le secteur de la santé, exigeant des « progrès décisifs » pour l'initiative « Healthy China », une stratégie nationale de santé publique visant à promouvoir le bien-être dans le cadre du 15e plan quinquennal. Dans la foulée, le Conseil d'État chinois a publié des directives d'accélération pour renforcer les soins préventifs et étendre les services de santé.

Cette impulsion politique s'aligne parfaitement avec l'évolution mondiale des priorités de santé. La Stratégie mondiale et le Plan d'action pour la santé buccodentaire 2023-2030 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) préconisent l'intégration des soins dentaires dans les systèmes de santé généraux et l'élargissement de l'accès à la prévention et aux traitements. Il s'agit du soutien institutionnel le plus important en faveur de la santé buccodentaire depuis des décennies.

Angelalign, premier fabricant chinois d'aligneurs transparents, bénéficie de trois vents contraires majeurs : un vaste marché de l'orthodontie encore inexploité, des consommateurs prêts à investir pour un sourire parfait, et un pivot mondial vers les aligneurs invisibles. Les chiffres en témoignent déjà : le volume de cas à l'international a bondi de 82,1 % sur un an lors de l'exercice fiscal 2025.

Les économies d'échelle commencent à porter leurs fruits

Au cours de l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de la société a progressé de 37,8 % sur un an pour atteindre 370,3 millions de dollars américains (USD), contre 268,8 millions USD précédemment. Cette performance a été portée par une augmentation de 48,1 % du volume total de cas d'aligneurs transparents.

Sur les marchés internationaux spécifiquement, le volume de cas a augmenté de 82,1 % en 2025, le chiffre d'affaires passant de 80,5 millions USD à 163,0 millions USD, soulignant l'adoption croissante de ces solutions par les orthodontistes.

Le résultat opérationnel a bondi de 6,3 millions USD à 30,6 millions USD, soit une hausse de 386,6 % sur un an en 2025, alors que le ratio des frais de vente et de marketing est tombé à 32,8 %, contre 39,1 % l'année précédente. L'entreprise a bénéficié du levier opérationnel généré par son réseau de vente mondial établi et son infrastructure de support clinique. La rentabilité a également été soutenue par des retards dans les coûts de montée en puissance de certaines unités de production hors de Chine.

Le bénéfice net ajusté a progressé de 63,0 % sur un an, passant de 26,9 millions USD en 2024 à 43,8 millions USD en 2025. Une baisse de 3,3 millions USD des produits d'intérêts et une hausse de 3,7 millions USD de la charge fiscale ont pesé sur le résultat net, limitant sa croissance par rapport au résultat opérationnel.

Le flux de trésorerie opérationnel de l'exercice 2025 s'est élevé à 78,6 millions USD, contre 16,9 millions USD un an plus tôt, soit une amélioration de plus de quatre fois. La croissance des bénéfices s'est ainsi concrétisée en liquidités plutôt que de rester un simple exercice comptable.

Une croissance intégrée dans les cours, l'exécution devient clé

Le cours de l'action a progressé de 48,3 % au cours des 12 derniers mois et s'échange actuellement à 79,1 HKD (10,1 USD), en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 94,9 HKD (12,1 USD). La performance positive du titre reflète la confiance des investisseurs dans l'accélération de l'expansion internationale et l'amélioration de la rentabilité.

C'est au niveau de la valorisation que l'analyse devient intéressante. Le titre se négocie à 58,4 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, bien en dessous de sa moyenne historique sur deux ans (P/E de 76,4x). Le marché adopte une perspective plus prudente sur la croissance future malgré l'expansion continue.

Le sentiment des analystes reste très positif. Neuf analystes sur dix recommandent l'achat, un seul maintenant une opinion à « Conserver ». L'objectif de cours moyen s'établit à 93,4 HKD (11,9 USD), ce qui implique un potentiel de hausse de 19,6 % par rapport aux niveaux actuels.

Le prochain mouvement de l'action dépendra de la poursuite de l'expansion internationale, de la hausse des volumes de cas et d'une nouvelle amélioration des marges.

Les points de vigilance

Angelalign est exposée aux changements de réglementations de santé et aux incertitudes géopolitiques. L'investissement continu dans les infrastructures de production et de services mondiales laisse place à des risques d'exécution et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le litige en cours sur la propriété intellectuelle avec Align Technology n'est toujours pas résolu, et la direction a signalé une hausse à venir des frais juridiques. Enfin, la société présente une exposition significative à plusieurs devises internationales sans programme de couverture formel, ce qui rend les marges sensibles aux fluctuations des taux de change.