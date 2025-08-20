Anglo American : BofA reste à achat après la décision de Peabody

Bank of America (BofA) réaffirme sa recommandation 'achat' sur Anglo American avec un objectif de cours de 2600 pence, après la décision de Peabody de mettre fin à l'accord pour lui racheter son activité de charbon sidérurgique en Australie.



Le broker rappelle que cette décision a été prise en raison d'un incident qui s'est produit à la mine de Moranbah le 31 mars dernier, mais il considère que les actifs en question représentent encore de la valeur.



'Anglo travaille avec le régulateur pour préparer la mine au redémarrage. Nous supposons quelques mois de montée en puissance avant la reprise du processus de vente', estime BofA qui voit dans cette nouvelle un 'market clearing event'.