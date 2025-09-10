Bank of America réaffirme sa recommandation 'achat' sur Anglo American avec un objectif de cours de 2600 pence, au lendemain de l'annonce par la compagnie minière d'origine sud-africaine de son projet de fusion avec Teck Resources.
'Les actionnaires d'Anglo American détiendront environ 62,4%, et ceux de Teck environ 37,6%. La société combinée devrait offrir une exposition de plus de 70% au cuivre et des synergies annuelles récurrentes d'environ 800 millions de dollars avant impôts sont attendues', souligne le broker.
