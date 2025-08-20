Anglo American : en recul après la fin d'un accord de cession

Anglo American recule de 2% à Londres, après la décision de Peabody de mettre fin à son accord de novembre 2024 avec la compagnie minière, accord qui visait à lui racheter son activité de charbon sidérurgique en Australie.



Cette décision a été prise en raison d'un incident qui s'est produit à la mine de Moranbah le 31 mars dernier, évènement qui pourtant 'ne constituait pas un changement défavorable important' selon Anglo American.



'Cette conviction est renforcée par l'absence de dommages à la mine ou à l'équipement et par les progrès évidents réalisés dans le cadre du processus réglementaire rigoureux et structuré en vue du redémarrage de la mine', affirme-t-il.



'Très déçu que Peabody ait décidé de ne pas finaliser la transaction', le groupe lancera bientôt un arbitrage pour demander des dommages-intérêts, et se dit 'convaincu de parvenir à conclure un processus de vente alternatif en temps voulu'.