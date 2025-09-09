Anglo American entouré pour un projet de fusion avec Teck

Anglo American bondit de 8% à Londres après l'annonce d'un accord avec Teck Resources en vue d'une fusion entre égaux pour former Anglo Teck, un 'champion mondial des minéraux critiques', projet qui passerait par le versement d'un important dividende exceptionnel.



La compagnie minière souligne que cette opération donnerait naissance à l'un des cinq plus grands producteurs mondiaux de cuivre, dont le siège social serait situé au Canada et qui devrait offrir aux investisseurs une exposition de plus de 70% au cuivre.



La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année suivant la conclusion de la transaction, dont environ 80% seraient réalisées sur une base annualisée d'ici la fin de la deuxième.



Anglo American précise que ce projet donnerait lieu, avant l'achèvement des travaux, au versement d'un dividende exceptionnel d'un montant global de 4,5 MdsUSD à ses actionnaires (soit environ 4,19 USD par action), sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.



Les actionnaires d'Anglo American détiendraient environ 62,4% et ceux de Teck, environ 37,6% d'Anglo Teck immédiatement après la réalisation de l'opération, qui devrait être finalisée dans un délai de 12 à 18 mois, sous réserve des conditions réglementaires usuelles.