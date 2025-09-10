Anglo American : Jefferies réitère son conseil après l'annonce de la fusion avec Teck Resources

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2800 pence après l'annonce de la fusion avec Teck Resources.



Anglo et Teck ont ??annoncé une fusion entre égaux pour créer Anglo Teck, une société canadienne cotée à la Bourse de Londres (LSE) et aux Bourses de Johannesburg, de Toronto et de New York.



'Les prévisions tablent sur des synergies de 800 millions de dollars par an, auxquelles s'ajouteraient 175 kt par an de production de cuivre supplémentaire provenant de QB-Collahuasi' indique Jefferies.



L'analyste souligne également que les actionnaires d'Anglo recevront un dividende spécial de 4,19 $ par action (4,5 milliards de dollars) et détiendront 62,4 % de la société fusionnée.



La clôture de la transaction devrait prendre de 12 à 18 mois.