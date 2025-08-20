Jefferies réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 2550 pence sur Anglo American, après l'abandon par Peabody de son projet de racheter à la compagnie minière son activité de charbon sidérurgique en Australie.
'Comme prévu, Anglo American a répondu qu'elle réclamerait un arbitrage', note le broker, qui voit néanmoins dans cette nouvelle un revers pour Anglo, prévenant qu'un arbitrage pourrait selon lui prendre un à deux ans.
'Anglo pourrait devenir vulnérable comme cible potentielle d'acquisition, en particulier si la question de l'arbitrage pèse sur la valorisation et la performance de l'action', ajoute Jefferies, mentionnant BHP comme possible acquéreur.
Anglo American : Jefferies toujours à achat
Publié le 20/08/2025 à 15:28
