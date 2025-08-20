Anglo American plc figure parmi les 1ers groupes miniers mondiaux. L'activité s'organise autour de 10 familles de produits: - minerais de fer : 59,9 Mt produites en 2023 ; - cuivre : 826,2 Kt produites ; - palladium ; - diamant : 31,9 millions de carats produits; - rhodium ; - charbon thermique ; - charbon métallurgique ; - platine ; - manganese; - nickel : 40 Kt produites. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (5,9%), Europe (10,8%), Chine (30,4%), Japon (11,6%), Inde (7%), Asie (17,6%), Afrique du Sud (2,6%), Afrique (4,3%), Brésil (2,8%), Chili (2,7%), Amérique du Sud (0,2%), Amérique du Nord (3,8%) et Australie (0,3%).