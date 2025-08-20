Anglo American : l'avis de deux analystes après l'échec des négociations avec Peabody

Bank of America (BofA) réaffirme sa recommandation 'achat' sur Anglo American avec un objectif de cours de 2600 pence, après la décision de Peabody de mettre fin à l'accord pour lui racheter son activité de charbon sidérurgique en Australie.



Le broker rappelle que cette décision a été prise en raison d'un incident qui s'est produit à la mine de Moranbah le 31 mars dernier, mais il considère que les actifs en question représentent encore de la valeur.



'Anglo travaille avec le régulateur pour préparer la mine au redémarrage. Nous supposons quelques mois de montée en puissance avant la reprise du processus de vente', estime BofA qui voit dans cette nouvelle un 'market clearing event'.



De son côté, Jefferies réitère aussi sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 2550 pence sur le titre, indiquant que 'comme prévu, Anglo American a répondu qu'elle réclamerait un arbitrage', note le broker. L'analyste perçoit toutefois cette nouvelle un revers pour Anglo, prévenant qu'un arbitrage pourrait selon lui prendre 'un à deux ans'.



'Anglo pourrait devenir vulnérable comme cible potentielle d'acquisition, en particulier si la question de l'arbitrage pèse sur la valorisation et la performance de l'action', ajoute Jefferies, mentionnant BHP comme possible acquéreur.



Le titre cède actuellement un peu moins de 1% à New York.