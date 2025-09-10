Anglo American : les avis des analystes suite à la fusion avec Teck Resources

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2800 pence après l'annonce de la fusion avec Teck Resources.



Anglo et Teck ont annoncé une fusion entre égaux pour créer Anglo Teck, une société canadienne cotée à la Bourse de Londres (LSE) et aux Bourses de Johannesburg, de Toronto et de New York.



'Les prévisions tablent sur des synergies de 800 millions de dollars par an, auxquelles s'ajouteraient 175 kt par an de production de cuivre supplémentaire provenant de QB-Collahuasi' indique Jefferies.



L'analyste souligne également que les actionnaires d'Anglo recevront un dividende spécial de 4,19 $ par action (4,5 milliards de dollars) et détiendront 62,4 % de la société fusionnée.



La clôture de la transaction devrait prendre de 12 à 18 mois.



UBS reste également à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2 750 pence. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 20%.



'Après avoir été ciblé au cours des 18 derniers mois, Anglo a accepté de fusionner avec Teck. Nous considérons cette fusion comme un atout pour les deux entreprises, compte tenu des synergies et du potentiel de revalorisation' indique UBS.



Rappelons qu'Anglo American a signé un accord avec Teck Resources en vue d'une fusion entre égaux pour former Anglo Teck.



Cette fusion donnerait naissance à l'un des cinq plus grands producteurs mondiaux de cuivre.



Bank of America confirme aussi sa recommandation 'achat' sur Anglo American avec un objectif de cours de 2600 pence.



'Les actionnaires d'Anglo American détiendront environ 62,4%, et ceux de Teck environ 37,6%. La société combinée devrait offrir une exposition de plus de 70% au cuivre ', indique le bureau d'analyse.

