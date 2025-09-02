Anglo American : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Anglo American, mais abaisse son objectif de cours de 24 à 23,5 livres sterling, un abaissement qui 'reflète surtout la baisse de la valeur des diamants et du charbon'.



'Si nous tablons sur une sortie du périmètre relativement rapide pour le charbon, nous sommes de moins en moins confiants sur les diamants en raison du marasme du marché', explique l'analyste, ajoutant que 'les droits de douane accroissent encore les défis du secteur'.



Alors qu'aucun acquéreur industriel d'une taille significative ne s'est pour l'heure intéressé au dossier, Oddo BHF se dit 'de plus en plus sceptique sur la probabilité d'une vente', et juge une introduction en bourse 'compliquée par les pertes importantes de l'activité'.



Le bureau d'études estime la valorisation actuelle d'Anglo American élevée sur la base de ses hypothèses de prix à long terme du minerai de fer et du cuivre, mais il reconnait que 'la dimension spéculative devrait continuer d'offrir un support au titre'.