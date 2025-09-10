Anglo American : UBS reste à l'achat avant la fusion avec Teck

UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2 750 pence. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 20%.



'Après avoir été ciblé au cours des 18 derniers mois, Anglo a accepté de fusionner avec Teck. Nous considérons cette fusion comme un atout pour les deux entreprises, compte tenu des synergies et du potentiel de revalorisation' indique UBS.



Rappelons qu'Anglo American a signé un accord avec Teck Resources en vue d'une fusion entre égaux pour former Anglo Teck.



Cette fusion donnerait naissance à l'un des cinq plus grands producteurs mondiaux de cuivre. La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année.