UBS reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 2 750 pence. Cet objectif représente un potentiel de hausse de 20%.
'Après avoir été ciblé au cours des 18 derniers mois, Anglo a accepté de fusionner avec Teck. Nous considérons cette fusion comme un atout pour les deux entreprises, compte tenu des synergies et du potentiel de revalorisation' indique UBS.
Rappelons qu'Anglo American a signé un accord avec Teck Resources en vue d'une fusion entre égaux pour former Anglo Teck.
Cette fusion donnerait naissance à l'un des cinq plus grands producteurs mondiaux de cuivre. La fusion devrait générer des synergies annuelles avant impôts d'environ 800 millions de dollars américains d'ici la fin de la quatrième année.
Anglo American : UBS reste à l'achat avant la fusion avec Teck
Publié le 10/09/2025 à 10:51
