Anheuser-Busch compte renforcer ses investissements industriels aux Etats-Unis

Anheuser-Busch, la filiale américaine du géant brassicole AB InBev, a annoncé mercredi qu'elle prévoyait d'investir jusqu'à 600 millions de dollars aux Etats-Unis sur la période 2025-2026 afin de moderniser ses capacités de production et renforcer la formation de ses employés.

Cette enveloppe, qui s'inscrit dans le cadre du programme interne Brewing Futures, vise à soutenir la croissance de ses principales marques, dont Michelob Ultra, devenue la bière la plus vendue aux États-Unis et l'une des plus dynamiques en termes de progression, selon des données du cabinet d'études de marché Circana.



Selon le groupe, 99% de la bière qu'il vend aux Etats-Unis est actuellement produite sur le territoire national.



Le brasseur a indiqué que le développement des compétences constituait un axe central du projet. Il prévoit ainsi d'ouvrir 15 centres supplémentaires de formation technique au sein de ses sites industriels à travers le pays.



En partenariat avec des établissements d'enseignement technique spécialisés, l'entreprise ambitionne de former ou perfectionner plus de 90% de sa main-d'oeuvre manufacturière au cours des cinq prochaines années.



"En renforçant nos opérations de fabrication, nous créons des carrières durables - et pas seulement des emplois - tout en investissant dans les personnes essentielles à notre succès", a déclaré Brendan Whitworth, directeur général d'Anheuser-Busch, dans un communiqué.



Le programme comprend également un volet destiné aux anciens combattants, visant à faciliter la transition des membres, anciens ou en activité, des forces armées vers des carrières industrielles au sein du secteur privé.