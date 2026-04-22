Anheuser-Busch compte renforcer ses investissements industriels aux Etats-Unis
Anheuser-Busch, la filiale américaine du géant brassicole AB InBev, a annoncé mercredi qu'elle prévoyait d'investir jusqu'à 600 millions de dollars aux Etats-Unis sur la période 2025-2026 afin de moderniser ses capacités de production et renforcer la formation de ses employés.
Cette enveloppe, qui s'inscrit dans le cadre du programme interne Brewing Futures, vise à soutenir la croissance de ses principales marques, dont Michelob Ultra, devenue la bière la plus vendue aux États-Unis et l'une des plus dynamiques en termes de progression, selon des données du cabinet d'études de marché Circana.
Selon le groupe, 99% de la bière qu'il vend aux Etats-Unis est actuellement produite sur le territoire national.
Le brasseur a indiqué que le développement des compétences constituait un axe central du projet. Il prévoit ainsi d'ouvrir 15 centres supplémentaires de formation technique au sein de ses sites industriels à travers le pays.
En partenariat avec des établissements d'enseignement technique spécialisés, l'entreprise ambitionne de former ou perfectionner plus de 90% de sa main-d'oeuvre manufacturière au cours des cinq prochaines années.
"En renforçant nos opérations de fabrication, nous créons des carrières durables - et pas seulement des emplois - tout en investissant dans les personnes essentielles à notre succès", a déclaré Brendan Whitworth, directeur général d'Anheuser-Busch, dans un communiqué.
Le programme comprend également un volet destiné aux anciens combattants, visant à faciliter la transition des membres, anciens ou en activité, des forces armées vers des carrières industrielles au sein du secteur privé.
Anheuser-Busch InBev SA/NV figure parmi les principaux producteurs mondiaux de bières. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
- production de bières : marques Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, Leffe, Hoegaarden, Castle, Castle Lite, Bud Light, Skol, Brahma, Quilmes, Michelob, Harbin, Sedrin, etc. ;
- production, embouteillage et vente de boissons sans alcool : boissons gazeuses, boissons maltées, eaux en bouteille et thés glacés.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (16%), Amérique centrale (29,3%), Amérique du Nord (24%), Amérique latine (20,2%), Asie-Pacifique (9,6%) et autres (0.9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.