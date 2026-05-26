Ansell Limited profite d'une vague de demande soutenue dans le secteur de la sécurité, mais ses performances récentes reposent davantage sur sa politique de prix et son efficacité opérationnelle que sur une réelle croissance des volumes. Le titre progresse, mais reste sous ses sommets : la demande suivra-t-elle ?

Le durcissement des réglementations de sécurité et l'expansion industrielle en Australie transforment les équipements de protection individuelle (EPI) - vous souvenez-vous de la Covid-19 ? - d'une simple dépense de conformité rébarbative en une industrie de croissance structurelle.

Selon l'International Market Analysis Research and Consulting Group (IMARC), le marché australien des EPI devrait atteindre 3,3 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,4 %. Cette demande régulière, soutenue par la réglementation, offre aux entreprises le levier nécessaire pour augmenter les prix, lisser la production et délaisser les produits de base à faible marge au profit de solutions à haute valeur ajoutée.

La demande repose sur des fondamentaux économiques concrets. D'après Statistique Canada, le seul secteur des mines, des carrières et de l'extraction de pétrole et de gaz a progressé de 1,8 % sur un an en 2025, après une contraction de 0,7 % en 2024, ancrant la consommation d'EPI dans des environnements à haut risque où l'équipement est non discrétionnaire. Mais l'évolution est plus profonde. Les entreprises traitent désormais les EPI comme de véritables systèmes de sécurité en temps réel, les casques connectés et les capteurs portables faisant passer les travailleurs d'une protection passive à une surveillance active.

Au cœur de ce marché se trouve Ansell, pionnier de la protection fondé en 1893. Opérant via ses segments Healthcare et Industrial, Ansell conçoit des solutions de protection destinées aussi bien aux chirurgiens dans les blocs opératoires qu'aux ouvriers dans les usines.

Le bond des marges

Ansell a publié un chiffre d'affaires de 1 026,6 millions de dollars pour le premier semestre 2026, contre 1 019,7 millions l'an dernier, soit une progression marginale de 0,7 % qui, en soi, témoigne peu de la vigueur de la demande. Cette légère hausse a été principalement portée par des augmentations de prix visant à compenser les tarifs douaniers américains, par la contribution de nouveaux lancements de produits à plus forte valeur, et par l'intégration de marques reconnues de salles blanches et de sécurité telles que Kimtech et KleenGuard (KBU), plutôt que par une véritable croissance des volumes.

Le bénéfice net ajusté a grimpé de 18,1 % sur un an, passant de 81,0 millions à 95,7 millions de dollars. Cette transformation de la rentabilité résulte de gains de productivité manufacturière, des synergies de coûts intégrées de KBU et d'une gestion rigoureuse des dépenses.

Les marges ont sauvé la mise. La marge EBIT s'est redressée de 12,5 % à 14,3 % (+180 points de base), ce qui signifie que le groupe commence à récolter les fruits d'une efficacité accrue et de ses récentes acquisitions.

Un potentiel de hausse en vue

Le titre a chuté de 15 % au cours de l'année écoulée. À 26,8 dollars, il reste bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 37,5 dollars, ce qui suggère que la reprise n'est que partielle et que le sentiment de marché ne s'est pas encore totalement rétabli. Avec une capitalisation boursière de 2,7 milliards de dollars, il s'agit d'une valeur de taille moyenne, largement suivie, et non d'un dossier de niche dont la revalorisation pourrait s'appuyer sur le seul momentum.

La valorisation a modifié la donne. Le titre se négocie à 12,4 fois les bénéfices attendus pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur trois ans de 24,6 fois. Cette décote marquante par rapport à son historique reflète la prudence du marché quant à la durabilité de la croissance.

Le rendement du dividende, attendu à 4,1 % d'ici l'exercice 2028 contre 2,5 % actuellement (exercice 2025), laisse entendre que les rendements pourraient davantage reposer sur les distributions que sur l'expansion des bénéfices.

Le sentiment des analystes confirme cette prudence. Seuls trois analystes sur onze affichent une opinion positive, un ratio faible pour un titre qui présente encore un potentiel de hausse théorique de 29,1 % par rapport à l'objectif de 24,8 dollars. Cet écart montre que les attentes sont partagées : le potentiel semble intéressant en théorie, mais il dépendra de la capacité des bénéfices récents, portés par les marges, à se transformer en une croissance tirée par la demande.

Des risques subsistent

Si les résultats d'Ansell se sont améliorés, l'histoire de sa croissance repose encore davantage sur le contrôle des coûts que sur une demande réelle. Cette stratégie fonctionne pour l'instant, mais elle a ses limites. Si les volumes ne repartent pas ou si le pouvoir de fixation des prix s'effrite, la dynamique pourrait rapidement s'essouffler. En y ajoutant la dépendance aux acquisitions et la cyclicité industrielle, le dossier apparaît plus fragile qu'il n'y paraît au premier abord.