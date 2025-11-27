Dans la recomposition du paysage sportswear mondial, l'allemand Puma, maillon faible entre Adidas et Nike, serait courtisé par le chinois Anta Sports, a appris Bloomberg. Le rachat de Puma est un sujet récurrent depuis que la société a quitté le giron de Kering, qui a échoué, comme d'autres groupes de luxe avant lui, a créer un trait d'union entre le luxe et la mode populaire.

Le groupe chinois Anta Sports envisage de racheter la marque allemande Puma, rapporte Bloomberg. Coté à la Bourse de Hong Kong, Anta a mandaté un conseiller pour évaluer une éventuelle offre et pourrait s’associer à un fonds d’investissement. D'autres acteurs, comme le chinois Li Ning ou le japonais ASICS, seraient aussi en lice, selon l'agence.

La spéculation sur un rachat n'est pas nouvelle et a valu à Puma des envolées spectaculaires récemment (+16% le 25 août, +17% le 17 septembre notamment).

Artemis, la holding de la famille Pinault (Kering) et principal actionnaire de Puma avec 29% du capital, a indiqué examiner toutes les options. En septembre, une source proche du dossier avait précisé à Reuters qu'elle ne céderait pas sa participation à la valeur de marché de l'époque. Valorisé 2,5 milliards d’euros en bourse avant l'ouverture ce jour (attendue en vive hausse de 12%), Puma a été cédé en 2018 par Kering à Artemis, lors du recentrage du groupe sur le luxe.

Face à un marché très concurrentiel, Puma peine à suivre le rythme. Son directeur général Arthur Hoeld a annoncé en octobre un plan de redressement : réduction des remises, recentrage marketing, offre simplifiée et suppression de 900 postes. Depuis le début de l’année, le titre a perdu 60% de sa valeur.

Anta possède plusieurs marques, dont la marque éponyme, Fila ou Descente. C'est aussi le principal actionnaire d'Amer Sports, la maison-mère de Salomon, Arc'teryx, Wilson, Peak Performance et Atomic.