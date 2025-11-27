Dans la recomposition du paysage sportswear mondial, l'allemand Puma, maillon faible entre Adidas et Nike, serait courtisé par le chinois Anta Sports, a appris Bloomberg. Le rachat de Puma est un sujet récurrent depuis que la société a quitté le giron de Kering, qui a échoué, comme d'autres groupes de luxe avant lui, a créer un trait d'union entre le luxe et la mode populaire.
Le groupe chinois Anta Sports envisage de racheter la marque allemande Puma, rapporte Bloomberg. Coté à la Bourse de Hong Kong, Anta a mandaté un conseiller pour évaluer une éventuelle offre et pourrait s’associer à un fonds d’investissement. D'autres acteurs, comme le chinois Li Ning ou le japonais ASICS, seraient aussi en lice, selon l'agence.
La spéculation sur un rachat n'est pas nouvelle et a valu à Puma des envolées spectaculaires récemment (+16% le 25 août, +17% le 17 septembre notamment).
Artemis, la holding de la famille Pinault (Kering) et principal actionnaire de Puma avec 29% du capital, a indiqué examiner toutes les options. En septembre, une source proche du dossier avait précisé à Reuters qu'elle ne céderait pas sa participation à la valeur de marché de l'époque. Valorisé 2,5 milliards d’euros en bourse avant l'ouverture ce jour (attendue en vive hausse de 12%), Puma a été cédé en 2018 par Kering à Artemis, lors du recentrage du groupe sur le luxe.
Face à un marché très concurrentiel, Puma peine à suivre le rythme. Son directeur général Arthur Hoeld a annoncé en octobre un plan de redressement : réduction des remises, recentrage marketing, offre simplifiée et suppression de 900 postes. Depuis le début de l’année, le titre a perdu 60% de sa valeur.
Anta possède plusieurs marques, dont la marque éponyme, Fila ou Descente. C'est aussi le principal actionnaire d'Amer Sports, la maison-mère de Salomon, Arc'teryx, Wilson, Peak Performance et Atomic.
PUMA SE est une société basée en Allemagne qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires de sport. Les segments de la société comprennent l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l'Asie/Pacifique. La société propose des produits de performance et de style sportif à travers six unités commerciales : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessoires et Licences. La société vend les produits des marques PUMA et COBRA Golf par l'intermédiaire du commerce de gros et de détail, ainsi que par des ventes directes aux consommateurs dans ses magasins de détail et ses boutiques en ligne. La société commercialise et distribue ses produits dans le monde entier, principalement par l'intermédiaire de ses filiales dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société délivre des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.