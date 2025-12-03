La start-up américaine spécialisée dans l'IA a mandaté le cabinet Wilson Sonsini pour préparer son entrée en Bourse, selon le Financial Times. Objectif : devancer OpenAI et capter des milliards à une valorisation potentielle de plus de 300 milliards de dollars.

La start-up d'intelligence artificielle Anthropic, concurrente directe d'OpenAI, a engagé le cabinet Wilson Sonsini pour préparer son entrée en Bourse, rapporte le Financial Times. Ce choix marque une étape décisive dans sa stratégie de cotation, qui pourrait intervenir dès 2026. La société californienne, qui développe le chatbot Claude, serait également en discussions avec plusieurs grandes banques d'investissement, selon le FT. Ces échanges restent toutefois informels à ce stade, signe que la désignation des banques chargées de l'introduction n'est pas encore à l'ordre du jour.

Devine qui aura la plus grosse… levée de fonds ?

Derrière ce mouvement, un double objectif : devancer OpenAI sur les marchés et capitaliser sur l'intérêt massif des investisseurs pour l'intelligence artificielle. D'après les sources citées par le Financial Times, Anthropic cherche actuellement à lever des fonds à une valorisation comprise entre 300 et 350 milliards de dollars. En octobre, OpenAI avait été valorisée 500 milliards. Malgré des pertes importantes et des coûts de recherche colossaux, les deux sociétés misent sur une introduction en Bourse pour consolider leur position et financer leur développement accéléré.

Anthropic, fondée à San Francisco et dirigée par Dario Amodei, s'est déjà structurée en vue de cette transition. L'an dernier, elle a recruté Krishna Rao, ancien cadre d'Airbnb impliqué dans son IPO, comme directeur financier. Le cabinet Wilson Sonsini, qui conseille la start-up depuis 2022, a déjà piloté les introductions en Bourse de Google, LinkedIn ou Lyft. En réponse à la rumeur, un porte-parole d'Anthropic a fait la réponse creuse habituelle : il est normal que des sociétés de cette taille réfléchissent à une IPO, mais aucune décision définitive n'a été prise. En d’autres termes, le projet d'IPO est sérieusement envisagé.