Anthropic, jeune pousse américaine de l’intelligence artificielle, a vu sa valorisation bondir à 350 milliards de dollars à la suite d’un partenariat stratégique majeur avec Microsoft et Nvidia. Ce nouvel accord, officialisé mardi, comprend un investissement de 5 milliards de dollars de la part de Microsoft et de 10 milliards de Nvidia, assortis d’un engagement d’Anthropic à dépenser 30 milliards sur Azure pour des capacités de calcul. L’entreprise prévoit par ailleurs de contracter jusqu’à un gigawatt de puissance informatique, mobilisant notamment les architectures Grace Blackwell et Vera Rubin de Nvidia.

Ce partenariat marque une inflexion stratégique pour Microsoft, qui cherche à diversifier ses alliances au sein de l’écosystème IA, jusqu’ici dominé par sa collaboration historique avec OpenAI. Anthropic, fondée en 2021 par d’anciens responsables d’OpenAI, s’impose comme un concurrent sérieux avec sa gamme de modèles Claude. Le rapprochement avec Nvidia et Microsoft vise à optimiser les performances de ces modèles, en adaptant leur fonctionnement aux infrastructures matérielles de nouvelle génération. Cette coopération s’inscrit dans une volonté partagée de construire des capacités IA robustes et interopérables, selon Satya Nadella.

La valorisation d’Anthropic, qui atteignait encore 183 milliards de dollars en septembre, a presque doublé en quelques mois, reflet de la confiance accrue des investisseurs dans sa capacité à concurrencer les modèles d’OpenAI et de Google. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a salué ce rapprochement comme une collaboration inédite, tandis que Nvidia consolide sa position de fournisseur central de l’industrie. À la veille de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe californien confirme ainsi son rôle de pivot technologique dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.