Anthropic, jeune pousse américaine de l’intelligence artificielle, a vu sa valorisation bondir à 350 milliards de dollars à la suite d’un partenariat stratégique majeur avec Microsoft et Nvidia. Ce nouvel accord, officialisé mardi, comprend un investissement de 5 milliards de dollars de la part de Microsoft et de 10 milliards de Nvidia, assortis d’un engagement d’Anthropic à dépenser 30 milliards sur Azure pour des capacités de calcul. L’entreprise prévoit par ailleurs de contracter jusqu’à un gigawatt de puissance informatique, mobilisant notamment les architectures Grace Blackwell et Vera Rubin de Nvidia.
Ce partenariat marque une inflexion stratégique pour Microsoft, qui cherche à diversifier ses alliances au sein de l’écosystème IA, jusqu’ici dominé par sa collaboration historique avec OpenAI. Anthropic, fondée en 2021 par d’anciens responsables d’OpenAI, s’impose comme un concurrent sérieux avec sa gamme de modèles Claude. Le rapprochement avec Nvidia et Microsoft vise à optimiser les performances de ces modèles, en adaptant leur fonctionnement aux infrastructures matérielles de nouvelle génération. Cette coopération s’inscrit dans une volonté partagée de construire des capacités IA robustes et interopérables, selon Satya Nadella.
La valorisation d’Anthropic, qui atteignait encore 183 milliards de dollars en septembre, a presque doublé en quelques mois, reflet de la confiance accrue des investisseurs dans sa capacité à concurrencer les modèles d’OpenAI et de Google. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a salué ce rapprochement comme une collaboration inédite, tandis que Nvidia consolide sa position de fournisseur central de l’industrie. À la veille de la publication de ses résultats trimestriels, le groupe californien confirme ainsi son rôle de pivot technologique dans la course mondiale à l’intelligence artificielle.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
