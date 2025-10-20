La société Anthropic a lancé lundi Claude for Life Sciences, une déclinaison de son intelligence artificielle conçue pour les chercheurs en sciences de la vie. Ce nouvel outil vise à automatiser certaines tâches critiques du cycle de recherche, comme la revue de littérature, la comparaison de protocoles expérimentaux ou la préparation de dossiers réglementaires. Basé sur la technologie de la famille Claude, il s’intègre directement aux plateformes utilisées en laboratoire, telles que Benchling, PubMed, ou encore Synapse.org, pour faciliter une adoption fluide dans les environnements de recherche.

Anthropic promet des gains de productivité importants, en particulier sur les étapes les plus lourdes administrativement. Lors d’une démonstration, l’IA a permis de produire un rapport réglementaire en quelques minutes à partir de données expérimentales, là où plusieurs jours étaient auparavant nécessaires. Si l’entreprise reconnaît que les contraintes temporelles des essais cliniques ne peuvent être supprimées, elle ambitionne néanmoins de "gagner du temps pièce par pièce", en allégeant les tâches répétitives. Le modèle Claude Sonnet 4.5, présenté comme performant dans les tâches scientifiques complexes, constitue le cœur de cette nouvelle offre.

Pour renforcer son implantation dans le secteur, Anthropic a noué des partenariats avec des cabinets de conseil comme Deloitte et KPMG, ainsi qu’avec les grands fournisseurs de cloud AWS et Google Cloud. Déjà valorisée à 183 milliards de dollars, l’entreprise accélère ainsi sa diversification au-delà du secteur technologique classique, avec pour ambition affichée de faire de Claude un acteur central dans la recherche biomédicale mondiale.