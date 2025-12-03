La start-up Anthropic, créatrice du chatbot Claude, prépare une entrée en Bourse d’envergure qui pourrait figurer parmi les plus importantes jamais réalisées dans le secteur technologique, selon le Financial Times. L’entreprise aurait mandaté le cabinet juridique Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, spécialisé dans les IPO de grandes entreprises technologiques, et serait en discussions informelles avec plusieurs banques d’investissement. Ces démarches s’inscrivent dans un contexte de forte concurrence sur le marché de l’IA générative, où Anthropic cherche à accélérer son financement.

En parallèle, la société cherche à lever des fonds sur une base de valorisation qui dépasserait 300 milliards de dollars, portée par des engagements d’investissements combinés de Microsoft (jusqu’à 5 milliards) et Nvidia (jusqu’à 10 milliards). Certains documents internes évoquent une valorisation ayant atteint récemment 350 milliards. À titre de comparaison, OpenAI a été valorisée à 500 milliards de dollars lors d’une récente vente d’actions secondaires, bien qu’elle n’envisage pas d’introduction en Bourse à court terme.

Anthropic mène en parallèle d’importants projets de développement, dont un programme d’infrastructure de 50 milliards de dollars et la construction de centres de données aux États-Unis. La start-up a également renforcé ses équipes et recruté des profils expérimentés, notamment Krishna Rao, ancien dirigeant d’Airbnb. Si une IPO se concrétise, elle pourrait repositionner Anthropic face à OpenAI, mais elle mettrait aussi à l’épreuve la confiance des marchés envers des acteurs de l’IA encore déficitaires, dans un climat où les risques d’une bulle technologique suscitent des interrogations.