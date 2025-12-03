La start-up Anthropic, créatrice du chatbot Claude, prépare une entrée en Bourse d’envergure qui pourrait figurer parmi les plus importantes jamais réalisées dans le secteur technologique, selon le Financial Times. L’entreprise aurait mandaté le cabinet juridique Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, spécialisé dans les IPO de grandes entreprises technologiques, et serait en discussions informelles avec plusieurs banques d’investissement. Ces démarches s’inscrivent dans un contexte de forte concurrence sur le marché de l’IA générative, où Anthropic cherche à accélérer son financement.
En parallèle, la société cherche à lever des fonds sur une base de valorisation qui dépasserait 300 milliards de dollars, portée par des engagements d’investissements combinés de Microsoft (jusqu’à 5 milliards) et Nvidia (jusqu’à 10 milliards). Certains documents internes évoquent une valorisation ayant atteint récemment 350 milliards. À titre de comparaison, OpenAI a été valorisée à 500 milliards de dollars lors d’une récente vente d’actions secondaires, bien qu’elle n’envisage pas d’introduction en Bourse à court terme.
Anthropic mène en parallèle d’importants projets de développement, dont un programme d’infrastructure de 50 milliards de dollars et la construction de centres de données aux États-Unis. La start-up a également renforcé ses équipes et recruté des profils expérimentés, notamment Krishna Rao, ancien dirigeant d’Airbnb. Si une IPO se concrétise, elle pourrait repositionner Anthropic face à OpenAI, mais elle mettrait aussi à l’épreuve la confiance des marchés envers des acteurs de l’IA encore déficitaires, dans un climat où les risques d’une bulle technologique suscitent des interrogations.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
