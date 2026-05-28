Anthropic frôle les 1 000 milliards de dollars de valorisation après une levée de fonds record
Anthropic a annoncé avoir levé 65 milliards de dollars lors d'un tour de financement de série H, portant sa valorisation à 965 milliards de dollars après l'opération. Le financement a été mené par Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks et Sequoia Capital, confirmant l'appétit massif des investisseurs pour les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle générative.
Cette levée de fonds inclut également 15 milliards de dollars d'investissements déjà engagés par plusieurs grands acteurs du cloud, dont 5 milliards apportés par Amazon. Anthropic a indiqué que l'adoption de ses produits continuait d'accélérer auprès des grandes entreprises internationales et que son chiffre d'affaires annualisé avait dépassé 47 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci.
La société spécialisée dans l'intelligence artificielle avait déjà été valorisée à 380 milliards de dollars en février dernier après une précédente levée de 30 milliards de dollars. Cette nouvelle opération confirme l'escalade spectaculaire des valorisations dans le secteur de l'IA, portée par les investissements records consacrés aux infrastructures, aux modèles avancés et aux capacités de calcul nécessaires au développement de cette technologie.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.