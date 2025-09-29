Anthropic a présenté lundi son nouveau modèle Claude 4.5, pensé pour répondre aux besoins des entreprises en matière de codage, de finance et de sciences. Soutenue par Alphabet et Amazon, la start-up cherche à se différencier par des performances accrues sur les tâches logicielles longues et complexes. Lors de tests clients, Claude 4.5 a réussi à coder sans interruption pendant 30 heures, contre 7 heures pour la version précédente. En interne, le modèle Sonnet 4.5 a par ailleurs démontré sa capacité à créer une application web complète.

La société met en avant une orientation résolument tournée vers les grands comptes, plutôt que vers le grand public. Le nouveau modèle obtient de meilleurs résultats en raisonnement financier et scientifique et se montre plus performant dans l’utilisation d’un ordinateur, avec un score de 60% lors de tests de manipulation de systèmes d’exploitation, contre 40% pour ses prédécesseurs. "Voir le modèle utiliser un ordinateur comme une personne est particulièrement parlant, notamment pour les non-développeurs", a indiqué Jared Kaplan, directeur scientifique d’Anthropic.

Anthropic renforce en parallèle ses partenariats, Microsoft ayant annoncé l’intégration de ses modèles à la suite 365 Copilot. De nouveaux outils, comme un "Agent Mode" dans Excel et Word ou un "Office Agent" dans Copilot Chat, seront progressivement déployés. Fondée par d’anciens responsables d’OpenAI, la société insiste sur les garde-fous intégrés à Claude, promus auprès des secteurs réglementés. L’objectif affiché est de privilégier des performances fiables et continues sur des tâches prolongées, plutôt que de miser sur des démonstrations rapides.