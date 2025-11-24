La startup Anthropic a présenté lundi Claude Opus 4.5, son modèle d’intelligence artificielle le plus avancé à ce jour. Conçu pour répondre aux besoins des développeurs et des professionnels du savoir, ce modèle vise à optimiser les tâches complexes comme le codage, l’analyse financière ou la gestion de données. Il s’agit du troisième lancement majeur d’Anthropic en deux mois, illustrant la compétition accrue dans le secteur de l’IA générative. Claude Opus 4.5 devient désormais le modèle par défaut pour les formules Pro, Max et Enterprise de l’entreprise.

Selon Anthropic, le modèle surpasse ses concurrents, dont Gemini 3 Pro de Google et GPT-5.1 d’OpenAI, dans des benchmarks comme SWE-bench Verified, notamment en codage "agentique". Il aurait également obtenu des scores supérieurs à ceux des candidats humains lors d’un test interne d’évaluation des ingénieurs. Plus largement, Claude Opus 4.5 montre des performances améliorées pour manipuler des tableaux, réaliser des présentations et mener des recherches approfondies, confirmant son positionnement premium au sein de la gamme Claude, qui comprend également les modèles Haiku et Sonnet.

Outre le lancement du nouveau modèle, Anthropic a annoncé plusieurs extensions produit. L’extension Claude for Chrome, qui permet à l’IA d’interagir avec les onglets du navigateur, est ouverte aux utilisateurs Max. Claude for Excel, destiné à comprendre et modifier des feuilles de calcul, est désormais disponible pour les clients Max, Team et Enterprise. Enfin, l’application de bureau intègre Claude Code, une suite de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs. Soutenue par Microsoft et Nvidia, Anthropic atteint désormais une valorisation proche de 350 milliards de dollars, consolidant sa place parmi les leaders du secteur.