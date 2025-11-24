La startup Anthropic a présenté lundi Claude Opus 4.5, son modèle d’intelligence artificielle le plus avancé à ce jour. Conçu pour répondre aux besoins des développeurs et des professionnels du savoir, ce modèle vise à optimiser les tâches complexes comme le codage, l’analyse financière ou la gestion de données. Il s’agit du troisième lancement majeur d’Anthropic en deux mois, illustrant la compétition accrue dans le secteur de l’IA générative. Claude Opus 4.5 devient désormais le modèle par défaut pour les formules Pro, Max et Enterprise de l’entreprise.
Selon Anthropic, le modèle surpasse ses concurrents, dont Gemini 3 Pro de Google et GPT-5.1 d’OpenAI, dans des benchmarks comme SWE-bench Verified, notamment en codage "agentique". Il aurait également obtenu des scores supérieurs à ceux des candidats humains lors d’un test interne d’évaluation des ingénieurs. Plus largement, Claude Opus 4.5 montre des performances améliorées pour manipuler des tableaux, réaliser des présentations et mener des recherches approfondies, confirmant son positionnement premium au sein de la gamme Claude, qui comprend également les modèles Haiku et Sonnet.
Outre le lancement du nouveau modèle, Anthropic a annoncé plusieurs extensions produit. L’extension Claude for Chrome, qui permet à l’IA d’interagir avec les onglets du navigateur, est ouverte aux utilisateurs Max. Claude for Excel, destiné à comprendre et modifier des feuilles de calcul, est désormais disponible pour les clients Max, Team et Enterprise. Enfin, l’application de bureau intègre Claude Code, une suite de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs. Soutenue par Microsoft et Nvidia, Anthropic atteint désormais une valorisation proche de 350 milliards de dollars, consolidant sa place parmi les leaders du secteur.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
