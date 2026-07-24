Anthropic lance Opus 5, un modèle d'IA plus abordable et mieux sécurisé
Anthropic a présenté Opus 5, un nouveau modèle d'intelligence artificielle offrant des performances proches de Fable 5 pour un coût réduit de moitié. L'entreprise met en avant son efficacité pour les usages professionnels courants, tout en soulignant des garanties renforcées en matière de sécurité.
Anthropic présente Opus 5 comme une évolution plus performante que l'Opus 4.8 lancé en mai, destinée notamment aux tâches de bureau et au développement informatique. Selon Dianne Penn, responsable produit, cette nouvelle génération illustre le rythme soutenu de développement de l'entreprise, avec pour objectif de rendre une intelligence de pointe plus accessible tout en maintenant un bon niveau de performances.
Les tests internes indiquent qu'Opus 5 est moins susceptible que Fable 5 d'exploiter des failles de cybersécurité et plus résistant aux tentatives de manipulation, ce qui permet d'appliquer des mesures de protection moins strictes. Fable 5, lancé en juin, avait été temporairement retiré après des inquiétudes des autorités américaines concernant un possible détournement de ses capacités par des services de renseignement militaires étrangers.
Dianne Penn estime qu'Opus 5 représente le meilleur compromis entre performances et coût, tandis que Fable 5 demeure réservé aux projets très autonomes pouvant s'étendre sur plusieurs jours. Interrogée sur Kimi K3, le modèle "open-weight" de la société chinoise Moonshot, elle a également souligné qu'il restait à démontrer la capacité des modèles open-weight, qui peuvent être téléchargés et personnalisés par les utilisateurs, à gérer efficacement des projets complexes en conditions réelles.
Amazon.com, Inc. figure parmi les leaders mondiaux de la distribution en ligne de produits grand public. En outre, le groupe développe une activité de place de marché permettant aux particuliers et aux sociétés de distribution d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- produits électroniques et informatiques : jeux, appareils photo, PC, ordinateurs portables et périphériques, télévisions, chaînes hi-fi, lecteurs, produits de communication sans fil, etc. Amazon.com propose également des équipements de cuisine et de jardin, des vêtements, des produits de beauté, etc. ;
- produits culturels : livres, produits musicaux, jeux vidéo et DVD ;
- autres : notamment services de développement d'interfaces et d'applications d'Internet.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (58,7%) et de produits (41,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (68,3%), Allemagne (6,4%), Royaume-Uni (6%), Japon (4,3%) et autres (15%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.