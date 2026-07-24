Anthropic lance Opus 5, un modèle d'IA plus abordable et mieux sécurisé

Anthropic a présenté Opus 5, un nouveau modèle d'intelligence artificielle offrant des performances proches de Fable 5 pour un coût réduit de moitié. L'entreprise met en avant son efficacité pour les usages professionnels courants, tout en soulignant des garanties renforcées en matière de sécurité.

Anthropic présente Opus 5 comme une évolution plus performante que l'Opus 4.8 lancé en mai, destinée notamment aux tâches de bureau et au développement informatique. Selon Dianne Penn, responsable produit, cette nouvelle génération illustre le rythme soutenu de développement de l'entreprise, avec pour objectif de rendre une intelligence de pointe plus accessible tout en maintenant un bon niveau de performances.



Les tests internes indiquent qu'Opus 5 est moins susceptible que Fable 5 d'exploiter des failles de cybersécurité et plus résistant aux tentatives de manipulation, ce qui permet d'appliquer des mesures de protection moins strictes. Fable 5, lancé en juin, avait été temporairement retiré après des inquiétudes des autorités américaines concernant un possible détournement de ses capacités par des services de renseignement militaires étrangers.



Dianne Penn estime qu'Opus 5 représente le meilleur compromis entre performances et coût, tandis que Fable 5 demeure réservé aux projets très autonomes pouvant s'étendre sur plusieurs jours. Interrogée sur Kimi K3, le modèle "open-weight" de la société chinoise Moonshot, elle a également souligné qu'il restait à démontrer la capacité des modèles open-weight, qui peuvent être téléchargés et personnalisés par les utilisateurs, à gérer efficacement des projets complexes en conditions réelles.