La start-up Anthropic investira 50 milliards de dollars dans une infrastructure nationale dédiée à l’intelligence artificielle, avec des centres de données inauguraux au Texas et à New York, construits en partenariat avec Fluidstack. Ce déploiement vise à soutenir la croissance de sa clientèle entreprise et ses ambitions de recherche. Les premières installations, opérationnelles dès 2026, devraient générer 800 emplois permanents et plus de 2 000 dans la construction.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie d’ancrage physique de l’IA sur le sol américain, alors que le débat s’intensifie sur la souveraineté technologique et les capacités de calcul nationales. Le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, souligne l’importance de disposer d’infrastructures adaptées pour concevoir des systèmes IA avancés. Face à la concurrence d’OpenAI, qui a sécurisé plus de 1 400 milliards de dollars d’engagements auprès de partenaires majeurs, Anthropic entend accélérer son développement tout en visant la rentabilité dès 2028.

L’initiative intervient dans un contexte marqué par des incertitudes politiques et économiques autour du financement public de l’infrastructure IA. Tandis qu’Amazon a déjà mis en service un campus Anthropic de 11 milliards de dollars dans l’Indiana, la start-up renforce aussi ses liens avec Alphabet. La pression monte sur les ressources industrielles américaines, alors que certains observateurs redoutent une bulle spéculative. OpenAI a récemment sollicité un élargissement des aides publiques via la loi CHIPS, illustrant les tensions croissantes autour du modèle de financement de cette nouvelle course technologique.