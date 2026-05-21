Anthropic pourrait utiliser les puces IA de Microsoft pour réduire sa dépendance à Nvidia
Anthropic est en discussions avec Microsoft afin d'utiliser les puces d'intelligence artificielle Maia 200 développées par le groupe américain, selon des sources de The Information confirmées par la suite par CNBC. Aucun accord définitif n'a encore été signé, mais une telle opération constituerait une avancée stratégique importante pour Microsoft dans le marché des processeurs spécialisés pour l'IA. Le groupe cherche à renforcer sa position face à Amazon et Google dans les infrastructures cloud destinées à l'intelligence artificielle.
Microsoft avait présenté la deuxième génération de ses puces Maia en janvier sans encore les proposer largement via sa plateforme Azure. Selon une source proche du dossier, Anthropic étudie actuellement leur utilisation alors que la société fait face à une forte hausse de ses besoins en capacité de calcul. Son directeur général Dario Amodei avait récemment reconnu des difficultés liées à la disponibilité des ressources informatiques, alimentées par le succès croissant de l'assistant Claude et de l'outil de programmation Claude Code.
Les deux groupes ont déjà renforcé leurs liens ces derniers mois. Microsoft avait investi 5 milliards de dollars dans Anthropic en novembre dernier, tandis que la start-up spécialisée dans l'IA s'était engagée à dépenser 30 milliards de dollars sur les infrastructures Azure. Anthropic utilise également les services cloud d'Amazon et de Google et continue de s'appuyer massivement sur les processeurs Nvidia. La société a par ailleurs signé un accord de dix ans avec Amazon Web Services autour des puces Trainium et prévoit aussi d'utiliser les TPU développés par Google.
Microsoft Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de systèmes d'exploitation et de logiciels pour PC et serveurs. Le groupe développe également une activité de fabrication et de vente de matériel informatique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de systèmes d'exploitation et d'outils de développement d'applications (42,9%) : destinés notamment aux serveurs (Azure, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center, GitHub, etc.) et aux micro-ordinateurs (Windows) ;
- développement d'applications logicielles basées sur le cloud (37,7%) : logiciels de productivité (Microsoft 365 ; Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access), de gestion intégrée et de gestion de la relation client (Dynamics 365), de partage et de gestion en ligne de fichiers (OneDrive), et de communications unifiée et collaborative (Microsoft Teams) ;
- autres (19,4%) : notamment vente de licences de logiciels (Windows), de tablettes (Microsoft Surface), de consoles et de logiciels de jeux vidéo (Xbox), d'accessoires pour ordinateurs, etc.
51,3% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.