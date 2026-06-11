Anthropic prépare ses propres centres de données avec l'appui potentiel de Google

Anthropic envisage de louer et d'exploiter directement ses propres centres de données aux États-Unis afin de soutenir la croissance rapide de ses modèles d'intelligence artificielle. Selon The Information, l'entreprise aurait déjà conclu plus d'une douzaine d'accords préliminaires représentant une capacité totale supérieure à un gigawatt, signe de l'ampleur des besoins en calcul générés par le succès de ses produits, notamment Claude et Claude Code.

Pour sécuriser ces projets, Anthropic étudierait un mécanisme de soutien financier impliquant Alphabet. Google, qui figure parmi les principaux investisseurs de la société et collabore à la conception de certaines puces destinées à ces infrastructures, pourrait fournir des garanties couvrant les engagements locatifs liés aux centres de données. Ni Google ni Anthropic n'ont souhaité commenter ces informations.



Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer les capacités informatiques du groupe avant son introduction en Bourse. Anthropic a récemment déposé de manière confidentielle son dossier auprès des autorités américaines et multiplié les opérations de financement. Après une levée de fonds de 65 milliards de dollars fin mai, sa valorisation a atteint 965 milliards de dollars. L'entreprise continue également de conclure des accords majeurs pour sécuriser les ressources nécessaires au développement de ses modèles d'IA.